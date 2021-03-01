РИАМО – 1 мар. С 1 марта в России отменяется беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет в семьях, где среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, сообщает РИА Новости.

Для продления льготы нужно собрать и лично подать документы для начисления социальных выплат. Согласно закону, переоформлять пособие необходимо каждый год – после каждого дня рождения ребенка. Ранее эти выплаты начисляли автоматически из-за пандемии коронавируса.

«Кроме того, необходимо информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат», – говорится в сообщении.

В России семья имеет возможность получать ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, которые установлены в регионе.

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