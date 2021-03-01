РИАМО – 1 мар. В рейтинг самых популярных паролей по итогам 2020 года вошли комбинации: «123123», «1234567» и «000000», а самыми популярными паролями на латинице впервые стали asdasd и asdfghjkl, а на кириллице — «марина», пишет газета «Известия».

Пользователям снова напомнили, что простые пароли являются легкой добычей для мошенников, которые могут подобрать код, взломать аккаунт, рассылать спам и требовать выкуп.

«Пароли, попавшие в топ-10 самых популярных в 2020 году, чаще всего состояли из простой последовательности цифр (например, 12345, 123456789 или 000000), а четвертое место по популярности заняло слово password. Шестизначный код «123456» в прошлом году сохранил лидерство в рейтинге», - говорится в материале.

Мировой топ паролей 2020 года включает такие пароли: qwerty, qwertyuiop, zxcvbnm, qazwsx, а также — asdfghjkl и asdasd, а также password, iloveyou, dragon и monkey.​

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