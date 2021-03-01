РИАМО - 1 мар. Компании ФСК, МИЦ, ПИК, «Крост» и «Регионжилстрой» будут строить жилье в рамках программы реновации в столице, компании могут заработать на полученных контрактах свыше 15 миллиардов рублей, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

В период с ноября 2020-го по февраль 2021-го власти столицы объявили больше всего аукционов по отбору генподрядчиков по возведению жилья в рамках реновации. Были объявлены аукционы по 18 контрактам на 154 миллиарда рублей. В рамках этих контрактов планируют построить 1,9 миллиона квадратных метров жилья.

«Самый крупный подряд на 57 миллиардов рублей достался МСУ-1, подконтрольной ГК «ФСК» Владимира Воронина. Подрядчик построит 780 тысяч квадратных метров в Бескудникове на севере Москвы», — говорится в материале.

ООО «ГП-МФС», подконтрольное группе ПИК, получило контракт на возведение 101 тысячи квадратных метров жилья в Гольянове. ООО «Сити-Эпсилон», аффилированное с ГК «МИЦ», должно построить 284 тысячи квадратных метров в поселке Шишкин Лес. Структура компании «Крост» планирует построить 191 тысячу квадратных метров жилья в Митине. «Регионжилстрой» должен построить около 166 тысяч квадратных метров жилья в Солнцеве.

Компании, которые получили крупные подряды, уже давно работают по господрядам.

Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев отметил, что доходность по госконтрактам составляет около 10%. По его словам, многие компании привлекают для возведения жилья по реновации субподрядчиков и зарабатывают на разнице между суммой подряда и оплатой контрагенту.

Всего за 20 лет власти Москвы могут потратить 3 – 3,5 триллиона рублей на реновацию.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.

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