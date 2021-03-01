РИАМО - 1 мар. Проект планировки утвердили для микрорайонов 8, 9 Бескудниковского района в рамках реновации, там построят семь социальных объектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

В районе будут развивать социальную инфраструктуру, построят дороги, реконструируют дорожные объекты, проведут благоустройство.

«Новая и имеющаяся застройка района Бескудниковский будет обеспечена дополнительными объектами социальной сферы. В границах проектируемой территории запланировано строительство четырех детских садов на 700 воспитанников, при этом один из них будет оборудован бассейном, двух школ на 200 и 400 учеников и физкультурно-оздоровительного комплекса», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Кроме того, планируется озеленение общественных пространств, создание новых улиц, парковочных мест, реконструкция Бескудниковского бульвара.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что Бескудниковский район стал одним из первых в Москве, где начали переселение по реновации. 1169 семей получили квартиры в новостройках. Сейчас оформляют документы для переселения 273 семей.

В районе расселят и снесут 37 домов, где живут 11,2 тысячи человек. Всего в районе подобрали 18 стартовых площадок по реновации. До 2024 года жилье в районе предоставят для порядка 2 тысяч семей.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>