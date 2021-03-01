РИАМО - 1 мар. Решение о запрете проезда по МКАД для транзитных грузовиков весом больше 12 тонн полностью себя оправдало и будет действовать постоянно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Изначально правительства Подмосковья и Москвы ввели ограничения для фур на 20-21 февраля. За два дня на региональных дорогах не было зафиксировано притока грузового транспорта, а на МКАД интенсивность движения большегрузов снизилась на 18%. На загруженность дорог не повлиял и снегопад.

«Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он напомнил, что основные участки ЦКАД были открыты в конце 2020 года. Главная задача этой трассы — разгрузить МКАД, которая в последнее время работала на пределе. В прошлом году там произошло 748 ДТП с пострадавшими.

13 февраля, когда на Москву обрушился снегопад, застрявшие большегрузы полностью парализовали движение по МКАД. Миллионы жителей Москвы и Московской области не смогли вовремя попасть домой.

«Некоторые водители грузовиков провели на МКАД до 28 часов, для них были выставлены мобильные точки обогрева. Спасать фуры, оказавшиеся в снежном плену, пришлось всем городским службам. Один только «Дорожный патруль» ЦОДД вытянул больше 1 тысячи застрявших грузовиков», - напомнил мэр.

Но при этом ни на ЦКАД, ни на трассах А-107 и А-108 особых затруднений движения не наблюдалось. По словам Собянина, именно ситуация на МКАД 13 февраля стала «последней каплей» для того, чтобы ограничить транзит грузовиков свыше 12 тонн.

По словам Собянина, первые дни после принятия этого решения уже показали оправданность перевода грузовиков на ЦКАД. На МКАД скорость движения выросла на 11%.

Впервые за 20 лет за минувшие выходные на МКАД не произошло ни одного ДТП с грузовиками.

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