РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. На Волоколамском шоссе на выезде из Красногорска образовалась пробка протяженностью около 2,5 километров, по данным сервиса «Яндекс.Карты».

В понедельник утром затор образовался на выезде в сторону Москвы от станции МЦД-2 Пенягино до пересечения с МКАД.

Также пробка длиной более 7 километров образовалась на Новорижском шоссе при движении в сторону столицы. Участок от ТРЦ «Рига-Молл» до пересечения с МКАД обозначен на карте красным. Движение затруднено и далее, до Звенигородского шоссе.

Еще одна пробка образовалась на Пятницком шоссе – от ТРЦ «Отрада» до поворота на Митинский радиорынок. Сервис оценивает затруднение движения в шесть баллов.

Также участки с замедленным движением потока наблюдаются на Волоколамском шоссе – от микрорайона Изумрудные холмы до поворота на улицу Маяковского при движении в столицу и от улицы Кирова до бульвара Космонавтов – в область.

На Ильинском шоссе затруднено движение на участке от музея-усадьбы «Архангельское» до деревни Гольево и от пересечения с Волоколамским шоссе до Вокзальной улицы.