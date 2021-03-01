РИАМО - 1 мар. Специалисты проведут капитальный ремонт доходного дома Борщова в Филипповском переулке, работы пройдут внутри и снаружи здания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта бывшего доходного дома Н.М. Борщова, построенного в 1890 году по проекту архитекторов И.И. Поздеева и С.Е. Ованесьянца», — сказал председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.

Согласно проекту, будет отремонтирован штукатурный слой стен фасада и цоколя, обновят декоративные элементы, входные двери. Кроме того, планируют заменить пожарную лестницу, установить новые окна. Еще восстановят ворота во двор и арочный проход через здание, частично отремонтируют кровлю и чердак.

Также внутри дома покрасят стены, потолок лестничной клетки, обновят напольное покрытие и поставят указатели на этажах.

Более того, ремонт коснется и системы водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления.