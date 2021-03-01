РИАМО - 1 мар. В столице началась естественно-научная неделя первого Московского педагогического форума, в ее рамках рассмотрят вопросы содержания и технологии естественно-научного образования, его основные тенденции и развитие, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города.

«В рамках этой недели у участников есть возможность познакомиться с современными технологиями и научными открытиями, которые совершаются прямо сейчас на наших глазах», - сказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Он уточнил, что главной задачей естественно-научного образования является создание для учеников условий, обеспечивающих доступ ко всем накопленным знаниям, а также открытиям, которые делают столичные ученые.

«Это широкая гамма научных изысканий, самых разнонаправленных, и это именно то, чем на самом деле наполнена жизнь, скрытая от глаза обывателя, но на которую интересно взглянуть, если об этом популярно и интересно расскажут наши спикеры», - добавил Зинин.

Для участников форума подготовили мастер-классы, мастерские, а еще клубы учителей. Кроме того, в рамках мероприятия проведут, научно-популярные лекции, панельные дискуссии, круглые столы и экспертные сессии.

На форуме будут представлены функциональные и дидактические возможности виртуальных лабораторий «Московской электронной школы», которые помогают ученикам самостоятельно проводить эксперименты, а учителям - создавать свои интерактивные задания.

Для участия в форуме следует пройти электронную регистрацию. Записи трансляций можно посмотреть на сайте Московского образовательного телеканала.