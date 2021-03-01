РИАМО - 1 мар. Жителя Королева задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, в отношении него возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, задержанный через интернет покупал крупные партии наркотиков, расфасовывал их и сбывал через тайники-закладки в Королеве.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали молодого человека на улице Толстого. При личном досмотре у задержанного в рюкзаке обнаружено и изъято 35 свертков с веществом светлого цвета. Кроме того, в его телефоне обнаружены фотографии и координаты мест закладок наркотиков», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранители обнаружили в его доме и по указанным адресам еще 47 свертков с аналогичным содержимым. Экспертиза показала, что изъятое вещество – это мефедрон.

Подозреваемый находится под стражей.