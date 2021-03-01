РИАМО - 1 мар. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Внуковского завода огнеупорных изделий в Одинцове, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре на улице Союзная, дом 7 поступило в 00:30. В 03:07 специалисты провели локализацию пожара, в 06:22 было ликвидировано открытое горение.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение одной из секций. Площадь горения устанавливается, подразделения в разведке», - говорится в сообщении.

Пожар был локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров.