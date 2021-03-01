РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. В рамках мероприятия в Королеве жителям нового микрорайона рассказали о культурной жизни городского округа, встречу посетили представители библиотек, музеев, спортивных клубов, Театра юного зрителя, сообщил глава Королева Александр Ходырев.

В микрорайоне Театральный парк в новом здании Российской школы прошла «Культурная суббота».

«Главной идеей мероприятия стало знакомство жителей нового микрорайона, которые приехали из разных городов нашей страны, с историей города, а также с его культурной жизнью», - написал Ходырев в Instagram.

В школу на встречу с детьми и их родителями приехали актеры и главный режиссер городского ТЮЗа, представители библиотек и музеев, а также представители спортивных клубов. Актеры Театра юного зрителя порадовали зрителей отрывками из спектаклей. В зоне библиотек любой желающий мог сразу оформить читательский билет и взять понравившуюся книгу в буккроссинге.