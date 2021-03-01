РИАМО - 1 мар. С 2018 года к проекту «Московское долголетие» присоединились более 380 тысяч горожан старшего поколения, которые посетили более 18 миллионов занятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Несмотря на то, что проект изначально шел в очном режиме, в 2020 году во время пандемии программа перешла в дистанционный формат.

«Несмотря на то, что старшее поколение во время пандемии оказалось в группе риска, проект ни на один день не останавливал свою работу и помог москвичам «серебряного» возраста сохранить физическую активность и бодрость духа в самые сложные дни домашнего режима. Кроме того, это стало хорошей финансовой поддержкой для поставщиков в период действующих ограничений», — сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

На данный момент занятия в онлайн-формате продолжают проводить 622 организации, а посещают их более 76 тысяч человек.

Самыми популярными онлайн-направлениями стали гимнастика, танцы, английский, онлайн-экскурсии и уроки по красоте и стилю.

Более того, в рамках программы в 2021 году планируется провести обучение более 1,3 тысячи сотрудников команды проекта.

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