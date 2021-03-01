РИАМО - 1 мар. Для Московского эндокринного завода построят лабораторно-административно-складской комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Объект возведут на Новохохловской улице. Здание свяжут с уже существующими корпусами.

«Само производство ждет модернизация, и появление этого лабораторно-административно-складского комплекса — один из ее этапов. Здание облицуют панелями бежевого, коричневого и белого оттенков», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, общий объем инвестиций в проект составит порядка 1,2 миллиарда рублей. Ввод в эксплуатацию планируется на 2022 год.

Московский эндокринный завод - российское фармацевтическое предприятие, производитель препаратов и лекарственных средств, широко применяемых в эндокринологии, гинекологии, кардиологии, психиатрии, оториноларингологии, офтальмологии. Был создан в 1943 году на базе Московского маясокомбината имени Микояна. В условиях военного времени на заводе было организовано производство медицинских препаратов на основе эндокринного сырья, получаемого при убое скота.