РИАМО - 1 мар. Городская клиническая больница имени С.П. Боткина присоединилась к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вся медицинская информация, данные лабораторных и инструментальных исследований, заключения врачей и многое другое будут сразу попадать в электронную медицинскую карту. Они будут доступны врачам и в поликлинике, и в стационаре. Сегодня в Москве уже 34 многопрофильных стационара подключены к ЕМИАС, и мы будем продолжать интеграцию и других городских клиник. Завершение процесса в Боткинской больнице стало важным шагом в этом направлении», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Из-за специфики Боткинской больницы оцифровка и подключение всех процессов к ЕМИАС является сложным техническим и организационным процессом, именно поэтому подключение к ЕМИАС является знаковым событием для Москвы.

Благодаря тому, что больницу подключили к системе, у сотрудников появилась возможность перейти к электронной документации, медики получили доступ к электронным медкартам. Также это позволяет автоматически загружать эпикриз в электронную карту при выписке пациента.