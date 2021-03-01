РИАМО - 1 мар. В столице за всю зиму выпало 167,4 миллиметра осадков, что превышает сезонную норму на четверть, высота сугробов достигала 59 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

За минувшую зиму самым обильным по осадкам оказался февраль. В последний месяц сезона выпало 70,7 миллиметра осадков, что составляет 195% месячной нормы. В декабре выпало 30,6 миллиметра осадков, в январе – 66,1 миллиметра.

«В итоге сезонная сумма составила 167,4 миллиметра, что превышает норму на четверть. Рекордными по осадкам оказались 12 и 13 февраля, за 13 февраля в виде снега выпало 18 миллиметров», — говорится в сообщении.

Самые высокие сугробы на ВДНХ зафиксировали 14 февраля – тогда их высота составила 59 сантиметров. В последний день зимы высота сугробов сократилась до 45 сантиметров.