РИАМО – 1 мар. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент меньше 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в Twitter напомнила, что для коллективного иммунитета нужно, чтобы антитела к этой инфекции появились у 60-70% населения Земли.

«В некоторых местах, особенно в городских районах с большой плотностью населения, есть территории, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела», — сказала эксперт.

Она уточнила, что единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.

В России массовая вакцинация от коронавируса началась 18 января. Вакцинацию проводят бесплатно и исключительно добровольно. Для того, чтобы сделать прививку, нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС. ​

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