РИАМО - 1 мар. Средняя температура воздуха за прошедшую зиму в столице составила минус 7,4 градуса и превысила норму на 0,7 градуса, при этом зима 2020-2021 годов оказалась холоднее предыдущей зимы почти на 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Самым теплым месяцем зимы стал декабрь со средней температурой воздуха минус 4,4 градуса. В январе средняя температура воздуха составила минус 5,8 градуса, что выше нормы на 3,5 градуса», — говорится в сообщении.

В феврале средняя температура составила минус 10,5 градусов, что ниже нормы на 2,8 градуса.

Самым теплым днем сезона стало 26 февраля, тогда температура поднялась до рекордных значений – плюс 6,4 градуса. Самая холодная ночь была 23 февраля, тогда ударил мороз в минус 24,5 градуса.

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