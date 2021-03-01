РИАМО - 1 мар. Общая длина пробок на столичных дорогах утром в понедельник составляет 74 километра, плотность движения оценивается в четыре балла, а к вечеру вырастет до семи баллов, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов.

«Нормально едут: Кутузовский проспект, Звенигородское шоссе, Варшавское шоссе», - говорится в сообщении.

Самая крупная пробка сейчас образовалась на внутренней стороне МКАД на юге от Каширского до Варшавского шоссе. Это произошло из-за ДТП на 33-м километре. Последствия аварии уже устранили, но сложности в движении пока сохраняются.

Также есть сложности в движении на внешней стороне перед Осташковским и Алтуфьевским шоссе. На протяжении всего дня перед этими развязками будут образовываться пробки из-за дорожных работ в левых рядах обоих направлений.

Общая длина заторов на дорогах составила 74 километра.