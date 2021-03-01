РИАМО - 1 мар. В Москве стартовал прием заявок на участие во втором хакатоне для разработчиков и стартапов в туристической индустрии Moscow Travel Hack, он пройдет 27 и 28 марта, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

Заявки на хакатон принимают до 17 марта на официальном сайте проекта.

«Первый московский хакатон в сфере туризма прошел в феврале прошлого года и стал масштабным событием для профессионального сообщества всей страны. Проект объединил участников более чем из 10 регионов. Количество поданных заявок превысило 1,2 тысячи», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что власти столицы получили позитивный отклик от участников хакатона и от компаний-партнеров.

«Поскольку многие высказывались за развитие этого успешного опыта, хакатон решено провести и в 2021 году», - добавила Сергунина.

В прошлом году в качестве партнеров мероприятия выступили культурные площадки столицы, крупные отечественные и международные компании.

Также на первом хакатоне организовали выступления экспертов в сфере маркетинга, индустрии туризма и гостеприимства.

Участники первого конкурса разрабатывали аудионавигацию по столичному музею-заповеднику «Царицыно», сервис для коммуникации для турпортала Discover.Moscow, а еще программное решение для виртуального помощника в ГМИИ имени А.С. Пушкина.

В текущем году партнерами хакатона заявлены Сбербанк, «Русатом Инфраструктурные решения», туристическая компания TUI, аэропорт Домодедово и другие.

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