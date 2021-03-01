РИАМО - 1 мар. Рабочие приступили к строительству магистральной улицы в Троицке, по которой будет ездить общественный транспорт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До 2023 года в ТиНАО планируют построить порядка 77 километров дорог. Новые дорожные объекты соединят район Заречье с центральной частью населенного пункта и Калужским шоссе. Еще возведут дорогу, которая продлит Октябрьский проспект с севера до Калужского шоссе.

«Мы приступили к реализации одного из этапов развития городской улично-дорожной сети. Он предполагает реконструкцию улицы Заречной, части Городской улицы и улицы Текстильщиков. Это позволит организовать здесь движение автобусов», - сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, протяженность реконструируемых дорог составит порядка 3 километров. Появятся новые остановки общественного транспорта, светофоры, тротуары, переходы. Предполагается, что указанные дороги полностью достроят в следующем году.

С тех пор, как к Москве присоединили новые территории, было построено свыше 250 километров дорог. Строительство трасс продолжается.