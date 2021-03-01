РИАМО - 1 мар. Пожар площадью 2,4 тысячи квадратных метров локализован в нежилом здании в Одинцове, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре по адресу: Одинцово, улица Союзная, дом 7, поступило на пульт дежурного в 00:30. В 03:07 пожар был локализован.

«Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

Пожар тушат 29 единиц техники и 71 человек.

По данным открытых источников, по этому адресу находится Внуковский завод огнеупорных изделий.