РИАМО - 1 мар. На странице ВДНХ в Instagram пользователи смогут выбрать имена для двух козлят и ягненка, которые появились на свет в центре «Городская ферма», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Предложить варианты имен можно будет с 1 по 5 марта. После этого сотрудники «Городской фермы» выберут самые подходящие варианты, и из них пользователи смогут выбрать имена для детенышей в ходе голосования. Итоги подведут 6 марта. Те, чьи варианты имен в итоге будут выбраны, получат сертификат на посещение «Городской фермы».

«Козлята родились у камерунско-зааненской козы Кнопки и зааненского козла Ивана. Маленькие брат и сестра отличаются друг от друга и внешне, и характером. Козленок непоседливый и озорной, он серо-белого окраса. Козочка родилась полностью белой, но сейчас ее шерсть потемнела и стала серо-коричневой. В отличие от брата она более спокойная и осторожная», — говорится в сообщении.

После рождения козлята находились в отдельном помещении. Сначала их кормили козьим молоком из бутылочки, сейчас козлята уже едят овощи, сено и зерно. После того, как иммунитет детенышей окрепнет, их переведут к остальным животным.

Девочка-ягненок появилась на свет у барана Бяши и овечки Насти. У малышки рыже-белая окраска. Сначала ягненок питался только молоком матери, но сейчас она начала постепенно переходить также на овощи, сено и зерно. Уже в скором времени посетители «Городской фермы» смогут увидеть маленького ягненка – пока она нечасто выходит на прогулку и встречается с другими обитателями вольера.

На «Городской ферме» обитают более 70 животных: еноты, коровы, кролики, овцы, альпака, козы, павлины, курицы, гуси, утки. Каждый год в центре рождаются 10-15 детенышей. Иногда в центр приезжают другие животные из зоопарков и питомников. Например, на ферме обитал козел Тимур, который подружился с тигром Амуром в Приморском сафари-парке.