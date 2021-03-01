РИАМО - 1 мар. В Подмосковье и столице в первый день марта будет облачно с прояснениями, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса, обойдется без существенных осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве составит 1 - 3 градуса, по области - минус 2 - плюс 3 градуса», - говорится в сообщении.

Обойдется без существенных осадков.

Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 70%.

Геомагнитный фон в первый день марта будет неустойчивым.

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