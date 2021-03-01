РИАМО – 1 мар. С понедельника все участники оборота рынка шин и покрышек обязаны передавать сведения в отношении всех действий по обороту шин в систему маркировки «Честный ЗНАК», сообщает Газета.ru.

До понедельника все участники должны были промаркировать товарные остатки, которые остались не реализованными до 15 декабря прошлого года.

«Организации, приобретающие шины оптом у производителей и импортеров, а также прочие предприятия оптовой торговли и участники оборота, осуществляющие розничную продажу шин, с 1 марта 2021 года будут вносить в систему «Честный ЗНАК» сведения о всех действиях по обороту товара», — говорится в сообщении.

Организации должны регистрировать в системе любую деятельность, которая связана с вводом, оборотом и продажей маркированных шин, в течение недели со дня возникновения необходимости ее осуществления.

Маркируют шины с помощью кода Data Matrix. У него высокая степень защиты данных, код невозможно подделать или скопировать, данные распознаются даже при частичном повреждении средства идентификации.

Покупатель, считав код, получит информацию о производителе или импортере, узнает даты эмиссии и ввода в оборот, характеристики товара.

Расшифровать данные можно с помощью приложения «Честный ЗНАК».

Система маркировки

«Честный ЗНАК» — это национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров центра развития перспективных технологий, созданного для реализации глобальных проектов в цифровой экономике.

Товары, подлежащие маркировке, маркируются производителем – на товар наносят цифровой код. Затем весь путь товара фиксируют на всех этапах. В магазине сканируют код товара, при продаже в системе фиксируется, что код вышел из оборота. При продаже товара через онлайн-кассу система не позволит продать контрафакт.