РИАМО – 1 мар. С понедельника все участники оборота рынка шин и покрышек обязаны передавать сведения в отношении всех действий по обороту шин в систему маркировки «Честный ЗНАК», сообщает Газета.ru.
До понедельника все участники должны были промаркировать товарные остатки, которые остались не реализованными до 15 декабря прошлого года.
Организации должны регистрировать в системе любую деятельность, которая связана с вводом, оборотом и продажей маркированных шин, в течение недели со дня возникновения необходимости ее осуществления.
Маркируют шины с помощью кода Data Matrix. У него высокая степень защиты данных, код невозможно подделать или скопировать, данные распознаются даже при частичном повреждении средства идентификации.
Покупатель, считав код, получит информацию о производителе или импортере, узнает даты эмиссии и ввода в оборот, характеристики товара.
Расшифровать данные можно с помощью приложения «Честный ЗНАК».
Система маркировки
«Честный ЗНАК» — это национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров центра развития перспективных технологий, созданного для реализации глобальных проектов в цифровой экономике.
Товары, подлежащие маркировке, маркируются производителем – на товар наносят цифровой код. Затем весь путь товара фиксируют на всех этапах. В магазине сканируют код товара, при продаже в системе фиксируется, что код вышел из оборота. При продаже товара через онлайн-кассу система не позволит продать контрафакт.
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