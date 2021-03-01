РИАМО – 1 мар. С понедельника в России начали действовать новые санитарно-эпидемиологические требования, они касаются содержания территорий поселений, качества воздуха, воды, почвы, обращения с отходами и так далее, так, автомобилистам теперь нельзя мыть машины на придомовой территории, сообщает aif.ru.

«Для жителей многоквартирных домов особо актуален раздел XVIII, посвященный требованиям к устройству, оборудованию и содержанию зданий и помещений. В частности, в нем говорится, что управляющая компания должна не реже одного раза в месяц проводить очистку, мытье и дезинфекцию мусоропровода», — говорится в сообщении.

Кроме того, теперь запрещается мыть машины, регулировать звуковые сигналы, двигатели, тормоза, сливать масло и топливо во дворах. Нельзя делать разгрузку товаров в магазинах в многоквартирных домах со стороны входов в подъезды.

С понедельника вступают в силу гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Документ утверждает нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений, качества воды, почвы, нормативы для образовательных организаций, организаций оздоровления и отдыха детей и так далее.

Новые санитарные правила будут действовать до 1 марта 2027 года.