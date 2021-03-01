РИАМО – 1 мар. С понедельника в России для физлиц-иноагентов, которые не подали заявление об их включении в реестр Минюста России, вводится уголовная ответственность, сообщается на сайте Госдумы.

Нарушители могут получить крупный штраф. Им также будет грозить лишение свободы на 2-5 лет.

«Также будет наказание за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, и за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента», — говорится в сообщении.

НКО-иноагенты, которые не предоставят документы для включения в специальный реестр, будут штрафовать, также им будут грозить обязательные или исправительные работы, лишение свободы.

НКО-иноагентов за создание и распространение материалов без специальной маркировки будут штрафовать. Размер штрафов составит 300-500 тысяч рублей.

Такие меры предусмотрены по статье УК РФ «Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента».

Иноагентом может быть признана НКО, которая участвует в политической деятельности в РФ и получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан. Физлицом-иноагентом может быть признан гражданин, в том числе иностранный гражданин, который занимается в России политической деятельностью в интересах другой страны или ведет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ.

При этом иноагент должен получать поддержку из-за рубежа. Поддержка может быть организационно-методической, материальной или финансовой.