РИАМО – 1 мар. С понедельника в пилотном режиме в России начинает действовать реестр обязательных требований для бизнеса, которые должны соблюдать предприниматели после «регуляторной гильотины», сообщается на сайте Госдумы.
«В нем будет перечень этих требований, а также данные об установивших их нормативных правовых актах и сроке их действия», — говорится в сообщении.
Сначала сведения в реестр будут вносить Росаккредитация, МЧС РФ, Роспотребнадзор, Роструд, Минстрой РФ.
Цель реестра – систематизировать требования к бизнесу от разных ведомств на одном ресурсе.
В реестре также будет информация о соответствующих нормативных правовых актах, сроках их действия. Там будут отражены требования по ведению деятельности, которые оцениваются в рамках государственного контроля, выдачи лицензий, других разрешений, оценки продукции, проведения экспертизы, привлечения к административной ответственности и так далее.
Контролировать реестр будет министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии