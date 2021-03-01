РИАМО – 1 мар. С понедельника в пилотном режиме в России начинает действовать реестр обязательных требований для бизнеса, которые должны соблюдать предприниматели после «регуляторной гильотины», сообщается на сайте Госдумы.

«В нем будет перечень этих требований, а также данные об установивших их нормативных правовых актах и сроке их действия», — говорится в сообщении.

Сначала сведения в реестр будут вносить Росаккредитация, МЧС РФ, Роспотребнадзор, Роструд, Минстрой РФ.

Цель реестра – систематизировать требования к бизнесу от разных ведомств на одном ресурсе.

В реестре также будет информация о соответствующих нормативных правовых актах, сроках их действия. Там будут отражены требования по ведению деятельности, которые оцениваются в рамках государственного контроля, выдачи лицензий, других разрешений, оценки продукции, проведения экспертизы, привлечения к административной ответственности и так далее.

Контролировать реестр будет министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.