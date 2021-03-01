РИАМО – 1 мар. В России с понедельника появился новый дорожный знак «Фотовидеофиксация», он будет предупреждать о камерах, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Знак будет устанавливаться в местах работы как стационарных, так и передвижных комплексов. В населенных пунктах он должен располагаться до зоны контроля камеры», — говорится в сообщении.

За пределами населенных пунктов знак будут устанавливать на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля.

Знак «Фотовидеофиксация» сменил табличку о фиксации нарушений правил дорожного движения (табличка с камерой на белом или желтом фоне).

Такой знак нужен, чтобы снизить необходимость избыточного применения других дорожных знаков, в том числе запрещающих.

Решение о введении нового знака приняли по итогам заседания Госсовета РФ в июне 2019 года во исполнение поручений президента России.

Ранее дорожные камеры в Москве начали регистрировать случаи, когда водитель не использует ремень безопасности. В январе в столице зарегистрировали 4211 случаев, когда автомобилисты не пристегивали ремни безопасности.

Нарушение камеры распознают по заданным алгоритмам. Сомнения в виновности водителя будут трактовать в его пользу. Штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 1 тысячу рублей.

Кроме того, в Подмосковье водителей и пассажиров, которые не пристегнуты ремнями безопасности, учится выявлять нейросеть. Пока система работает в тестовом режиме. Благодаря этой нейросети не нужно будет устанавливать дополнительные камеры, которые будут настроены только на выявление непристегнутых ремней безопасности, для этого в работающих комплексах фотовидеофиксации нужно только обновить программное обеспечение.