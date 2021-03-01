РИАМО – 1 мар. С понедельника в России начала действовать дополнительная защита персональных данных, получение согласия на их распространение по умолчанию теперь не допускается, сообщается на сайте Госдумы.

«При заполнении согласия на использование общедоступных данных человек сам будет решать, что из информации (ФИО, мобильный телефон, электронная почта, адрес и тому подобное) может использоваться публично, а что останется приватным», — говорится в сообщении.

При запросе пользователей операторы также будут обязаны удалять персональные данные по первому запросу.

Молчание или бездействие не будет считаться согласием на обработку персональных данных.

Эти изменения позволят защитить граждан, например, при покупках в магазинах – как онлайн, так и офлайн.

Если персональные данные ранее уже были в открытом доступе, компании, которая решит их использовать, придется доказать законность происхождения и получения этих сведений.

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