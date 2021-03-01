РИАМО – 1 мар. С понедельника в России людям, чей статус адвоката был прекращен по ряду оснований, нельзя быть представителями в суде, сообщает aif.ru.

Соответствующие поправки в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» вступили в силу.

«В частности, теперь человеку, чей статус адвоката был прекращен по определенным основаниям, запрещается быть представителем в суде. Он может только участвовать в процессе в качестве законного представителя», — говорится в сообщении.

В число оснований входят: систематическое несоблюдение установленных требований к адвокатскому запросу, совершение адвокатом умышленного преступления, нарушение норм Кодекса профессиональной этики адвоката и так далее.

Кроме того, установлены новые правила прохождения стажировки и порядок работы в качестве помощника адвоката.

Резонансное лишение статуса адвоката

Ранее после суда над актером Михаилом Ефремовым по делу о смертельном ДТП адвокатских статусов лишили Александра Добровинского и Эльмана Пашаева. Добровинский был лишен статуса, так как нарушил статью кодекса профессиональной этики и подорвал к себе доверие. Он попытался обжаловать решение, но Хамовнический суд отказал Добровинскому в отмене решения о лишении статуса адвоката.​