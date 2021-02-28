РИАМО - 28 фев. Сотрудники ГИБДД задержали водителей иномарок, которые проехали по встречной полосе Варшавского шоссе в столице и перекрыли на трассе движение транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Около 15:35 на Варшавском шоссе несколько легковых автомобилей двигались по проезжей части, грубо нарушая ПДД. Сотрудниками ГИБДД водители были установлены и в течении часа задержаны на улице Артюхиной», - говорится в сообщении.

В отношении задержанных автолюбителей составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщала, что нарушители ехали на автомобилях Kia Optima, Kia Сeed, Nissan Teana, Ford Mondeo, Kia Rio, Mercedes Е200, Mercedes Gelandewagen и Jaguar.

Водители совершали опасные маневры на дороге. Они ехали задним ходом, а также совершали резкие перестроения. В итоге данные авто полностью перекрыли движение по трассе.