РИАМО – 28 фев. С понедельника продавцы и агрегаторы с выручкой более 30 миллионов рублей за предыдущий календарный год обязаны принимать к оплате карты «Мир», сообщается на сайте Госдумы.

С 1 ноября прошлого года торговые агрегаторы с выручкой более 40 миллионов рублей обязали принимать карты «Мир».

«Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года – до 30 миллионов рублей, с 1 июля 2021 года – до 20 миллионов рублей», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что это сильно повысит число агрегатов и продавцов, которые обязаны принимать карты «Мир».

«Национальная система платежных карт», являющаяся оператором карт «Мир», появилась в 2014 году. Ее цель – обеспечить безопасность России и независимость банковских услуг от внешних факторов.

Карты «Мир» соответствуют всем отечественным и международным стандартам безопасности. Сейчас «Мир» выпускают многие банки как российские, так и зарубежные.

Карту «Мир» принимают по всей России. С ее помощью можно оплатить услуги и товары, снять деньги или перевести их. Владельцы карт «Мир» могут с их помощью проводить любые операции.