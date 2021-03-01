РИАМО – 1 мар. С понедельника госуслуги по поводу сделок с нежилой недвижимостью и оформления документов на такую недвижимость можно получать только онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Так, исключительно в онлайн-формат переводятся госуслуги, необходимые для строительства, реконструкции и благоустройства, предоставления городской земли организациям и физическим лицам, а также госуслуги, полезные для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков», — говорится в сообщении.

Всего исключительно в онлайн-формат переводится 21 такая госуслуга. Оформить эти госуслуги можно на официальном сайте мэра Москвы.

С понедельника только в онлайн-формате предоставляются услуги, связанные со строительством, реконструкцией, благоустройством и оформлением градостроительной документации, предоставлением земли физлицам и организациям, госуслуги для правообладателей участков и арендаторов городской недвижимости.

Из них самыми востребованными услугами являются те, которые предназначены для правообладателей участков и арендаторов городской недвижимости.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что перевод госуслуг по нежилой недвижимости исключительно в онлайн начали в 2020 году. До конца 2021 года в онлайн переведут также оставшиеся 11 госуслуг по действиям с жилой недвижимостью.

Получение госуслуг в имущественно-земельной отрасли

Департамент городского имущества, департамент информационных технологий столицы и ГКУ «Новые технологии управления» отвечают за развитие услуг в электронном виде в имущественно-земельной отрасли. Чтобы получить онлайн-услугу, нужно зарегистрироваться на официальном сайте мэра Москвы. Юрлицам и ИП понадобится электронная подпись.

Если при регистрации или подаче заявления возникли трудности, можно обратиться за консультацией в департамент городского имущества. Физлица могут обратиться в службу одного окна в «Москва-Сити» и деловом центре «Коммунарка» по адресам: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1, и поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 4, кабинет 233.

Специалисты департамента городского имущества также могут провести дистанционный прием жителей, на который можно записаться на официальном сайте мэра города. Для этого нужно использовать сервис «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ».

В последние пять лет за услугами департамента городского имущества обращаются более 100 тысяч раз в год. Все больше москвичей предпочитают получать госуслуги дистанционно.

Оформить документы по недвижимости на официальном сайте мэра Москвы можно менее чем за 10 минут. Кроме того, на сайте доступно автозаполнение на основе профиля пользователя. Статус заявки можно отследить в личном кабинете.

Сервис для арендаторов и покупателей недвижимости

Ранее в столице улучшили сервис сверки финансово-лицевых счетов и государственной функции «Запрос на сверку расчетов по финансово-лицевому счету». Для арендаторов и покупателей столичной недвижимости стала доступна возможность запросить по каждому счету акт сверки расчетов путем перехода в соответствующую государственную функцию.

Для получения сведений о финансово-лицевых счетах по договорам аренды и продаже городской недвижимости пользователи должны зарегистрировать личный кабинет с данными о себе – СНИЛС для физических лиц и ИНН для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В прошлом году этим сервисом воспользовались более 462 тысяч раз. ​