РИАМО - 28 фев. Российские ученые разработали технологию распознавания запахов, которая работает лучше обоняния человека, сообщает Nation News.

Такое устройство может стать незаменимым в работе поваров.

«Специалисты инновационного центра «Сколково» разработали необычное устройство, в основу которого лег искусственный интеллект. Прибор способен улавливать ароматы, проводить анализ и приходить к определенным выводам», - говорится в сообщении.

Данная разработка может распознать по запаху деликатес или пропавшее блюдо, которое есть не стоит.

Так называемый «электронный нос» повара могут использовать на кухне, так как он может подсказывать степень готовности еды.

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