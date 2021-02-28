РИАМО - 28 фев. В прошлом году должники из Подмосковья вернули поставщикам ресурсов и услуг свыше 4 миллиардов рублей по итогам работы по взысканию задолженностей, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

По поручению администраций, управляющих и ресурсоснабжающих компаний единый расчетный центр ведет работу по взысканию дебиторской задолженности за ЖКУ в 44 муниципалитетах региона.

«МособлЕИРЦ использует различные инструменты для взыскания дебиторской задолженности, от еженедельного мониторинга динамики долгов до взаимодействия с судебными приставами в ходе исполнительного производства», - говорится в сообщении.

В минувшем году специалисты расчетного центра обзвонили около 1,5 миллиона должников, направили 523 тысячи СМС-сообщений и более миллиона уведомлений и претензий, напоминая о необходимости погасить долг.

Если неплательщик игнорирует предупреждения, взыскание долга производится через суд. В 2020 году юристы предъявили в суды 55 тысяч исковых заявлений о взыскании долгов за ЖКУ.

В результате претензионно-исковой работы МособлЕИРЦ жители Подмосковья оплатили по долгам за ЖКУ и электроэнергию более 894 миллионов рублей. Еще более 3,5 миллиарда рублей задолженности было оплачено жителями в досудебном порядке.

Предупредительная работа с неплательщиками - один из эффективных методов взыскания долгов. В расчетном центре используется новое программное обеспечение, которое позволяет мониторить динамику задолженности, увеличить количество «живых» звонков и других способов напомнить о необходимости своевременной оплаты ЖКУ.

Большинство должников оплачивают коммунальные счета сразу после напоминания, не дожидаясь судебных исков, ареста счетов и других неприятных последствий.