РИАМО - 28 фев. Церемония прощания с художником-постановщиком мультфильмов «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм» Владимиром Зуйковым пройдет в Доме кино в столице 2 марта, сообщает ТАСС.

Зуйков ушел из жизни в возрасте 86 лет.

«Прощание с Владимиром Зуйковым состоится во вторник, 2 марта, в Доме кино, в 12 часов»​, - сказал представитель пресс-службы «Союзмультфильма».

Мультипликационная студия выразила свои соболезнования родным и друзьям художника-постановщика.

Зуйков родился в 1935 году. Он закончил Московский педагогический институт имени Потемкина. Зуйков трудился в школе, книжных издательствах, журналах и газетах. В 1967 году он стал художником-постановщиком «Союзмультфильма».

Он принимал участие в создании свыше 30 мультфильмов. Самыми известными из них считаются «Фильм, фильм, фильм», трилогия про Винни-Пуха, а также «Икар и мудрецы».