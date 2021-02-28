РИАМО - 28 фев. Несколько автомобилей, среди которых были Mercedes и Jaguar, проехали по встречной полосе Варшавского шоссе в столице, совершали опасные маневры и перекрыли движение транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Они совершали опасные маневры — ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе. ЦОДД выявил марки и номера авто нарушителей», - говорится в сообщении.

Нарушители были на Kia Optima, Kia Сeed, Nissan Teana, Ford Mondeo, Kia Rio, а также Mercedes Е200, Mercedes Gelandewagen, Jaguar.

Все материалы по данным нарушениям ЦОДД передаст в московское ГИБДД, а водителей данных авто привлекут к ответственности, возможно, уголовной.

«Такая езда на дорогах — абсолютно недопустима. Это угрожает безопасности других участников движения», - подчеркивается в материале.