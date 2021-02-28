РИАМО - 28 фев. Певица и композитор Людмила Лядова находится в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции, ее положили в реанимацию, сообщает Nation News.
Сначала композитор лечилась дома, потом ей стало хуже и ее госпитализировали. Легкие Лядовой были поражены на 75%.
«Вчера Людмиле Алексеевне стало лучше, мы обрадовались. Но к вечеру все изменилось. Было принято решение перевести ее в реанимационное отделение. Мила находится не на аппаратах ИВЛ, к счастью, а на аппарате, который подает усиленный кислород», - сказал друг семьи Лядовой Виктор Дворовенко.
Близкие композитора находятся в замешательстве — она заболела, несмотря на все меры предосторожности. Слабость у артистки появилась недавно.
Поклонники певицы предположили, что ее могла заразить домработница, у которой недавно выявили Covid-19.
Лядова родилась 29 марта 1925 года. Она написала оперу «Два цвета времени» и множество оперетт. Имеет ряд орденов, медалей, является народной артисткой РСФСР.
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28 ФЕВРАЛЯ
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