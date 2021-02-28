РИАМО - 28 фев. В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково вечером в воскресенье задержано и отменено 29 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали восемь рейсов, два отменили. В Домодедове 11 рейсов задержали, отменили два. По три рейса задержали и отменили в Шереметьеве.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в данной воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией либо организацией, которая обслуживает аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.