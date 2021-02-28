РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. По факту возведения коттеджей без разрешительной документации в деревне Булатово городского округа Подольск было возбуждено административное дело, сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

В деревне Булатово прошла встреча жителей с представителями собственника земельного участка, на котором планируется в 2021-2025 годах построить около 599 коттеджей. 17 февраля на данной территории начались работы по подготовке стройплощадки без разрешительной документации.

«По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. В ходе встречи представитель собственника рассказал о планах строительства, планируемой социальной инфраструктуре (магазинах, детском садике, парковой зоне). Однако предстоящее строительство и его объемы вызывает много вопросов, в частности, по законности и отсутствию проектных документов», - отметил Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, данные работы увеличат нагрузку на единственную дорогу, не приспособленную для проезда строительной техники.

Он добавил, что поднятые жителями вопросы были оформлены протоколом. Активно в решение возникших проблем подключились представители Общественной палаты и совета депутатов округа, а также депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«Совместно будут подготовлены обращения в региональные структуры, «Мосавтодор» - собственника дороги и другие инстанции. Вся работа будет проводится в тесном контакте с жителями деревни и полной открытости», - заключил Боярко.