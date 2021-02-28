РИАМО - 28 фев. На 6,14% упал курс биткоина за минувшие сутки, его стоимость составляет 44 570 долларов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Это минимум курса цифровой валюты за последние три недели. Сутки назад его курс был 47 656 долларов.

«Вместе с биткоином падают и другие цифровые валюты. Например, эфириум подешевел почти на 9%, а лайткоин — на 8,4%», – говорится в сообщении.

В начале года курс биткоина достиг отметки в 40 тысяч долларов. В феврале он рос и впервые в истории превысил 50 тысяч долларов.​

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