РИАМО - 28 фев. СК организовал проверку по факту инцидента в торговом центре на востоке столицы, где ребенок пострадал после падения с неисправного аттракциона, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По предварительным данным, 28 февраля 2021 года на территории детской игровой зоны, расположенной в одном из торговых центров на востоке Москвы, малолетний получил травмы в результате падения с неисправного аттракциона», — сказала Иванова.

Она добавила, что следствие установит все обстоятельства и причины произошедшего. Происшествие оценят на предмет наличия признаков преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее проверку по данному инциденту начала столичная прокуратура.