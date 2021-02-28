РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Участница движения «Юнармия» из подольской школы №33 стала лауреатом конкурса «Журналистский долг памяти», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В московском центре имени Гиляровского 27 февраля прошло торжественное награждение участников конкурса «Журналистский долг памяти», организованного Союзом журналистов Подмосковья.

«Юнармеец отряда «Пламя» школы №33 городского округа Подольск Елизавета Почтаренко стала лауреатом конкурса в номинации видеоработ», - говорится в сообщении.

Движение «Юнармия» существует в Московской области с 2016 года.