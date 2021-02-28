РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Жителей подмосковных Люберец проинформировали о мерах пожарной безопасности, так, спасатели провели инструктажи в торговых центрах и на рынках, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

«В рамках профилактических мероприятий 27 февраля были проведены дворовые обходы для информирования населения о мерах пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

Мероприятие было проведено в торговых центрах и на рынках с целью информирования жителей о халатном отношении с огнем.

Инструктаж с пожарными Люберецкого гарнизона, с подразделениями «Мособлпожспаса» проводил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области Александр Медведев.