РИАМО - 28 фев. Прокуратура столицы начала проверку в связи с инцидентном в торговом центре на востоке столицы, там оборвался аттракцион, в результате чего пострадал ребенок, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

«По предварительной информации, днем 28 февраля 2021 года в торговом центре, расположенном в районе Перово Москвы, в детской игровой зоне оборвался аттракцион. В результате пострадал несовершеннолетний», - говорится в сообщении.

Также специалисты уточняют сведения о состоянии здоровья других детей, которые в это время были в игровой зоне.

В ходе организованной проверки установят причины и условия данного инцидента, а еще оценят исполнение ответственными лицами требований законодательства РФ о несовершеннолетних, в том числе о безопасности оказываемых услуг.

Проведение проверки поручено Перовской межрайонной прокуратуре.

По результатам данной проверки специалисты рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, если для этого будут основания.