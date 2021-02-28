РИАМО - 28 фев. Ажиотаж вокруг ограниченного числа приглашений в соцсеть Clubhouse становится основой для мошеннических действий, сообщил эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) Евгений Ющук.

«Мошенники «садятся» на любую резонансную тему, в которой можно хотя бы теоретически заработать денег. В ситуации, когда есть такая привилегированность, думаю, что предложения от мошенников будут, и они будут касаться, прежде всего, заработка», – сказал Ющук в эфире радио Sputnik.

По его словам, если какие-то данные пользователей утекут из соцсети, то на них всегда найдутся покупатели.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь мошенники будут зарабатывать деньги на фальшивых приглашениях в соцсеть.

Он пояснил, что распознать фальшивое приглашение сложно. Для этого следует обратить внимание на то, насколько пользователь знает человека, который это приглашение прислал.

«Я думаю, что других вариантов здесь просто нет. Именно потому, что большинство тех, кто согласен купить приглашения на «черном» рынке, не знакомы с людьми, которые их рассылают, они попадутся на эту удочку», – уточнил Ющук.

Он предположил, что ажиотаж вокруг соцсети продлится не очень долго, так как любая новинка получает массу внимания, а потом оно затухает.​