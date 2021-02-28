РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович возобновит приемы жителей Подольска в очном режиме, первый очный прием состоится 1 марта.

«Уважаемые подольчане! В связи с постепенной отменой многих ограничительных мер, связанных с коронавирусом, возобновлены приемы граждан по личным вопросам в очном режиме. При этом, важно отметить, что будут соблюдаться все меры личной безопасности граждан», - написал Максимович в «ВКонтакте».

Приемы населения будут проходить в первый и третий понедельник каждого месяца.

Максимович отметил, что первый очный прием пройдет 1 марта. Записаться можно по телефонам горячей линии: 8(903)222-55-15 или 8 (496) 757-65-94.