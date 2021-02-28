РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Свыше 600 детей приняли участие в лыжном фестивале в подмосковном Красногорске в воскресенье, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Более 600 юных лыжников посоревновались в Красногорске. Детский лыжный фестиваль состоялся на лыжном стадионе «Зоркий» в воскресенье», - говорится в сообщении.

В спортивном празднике приняли участие дети от трех до десяти лет – это воспитанники дошкольных учреждений округа и ученики начальных классов.

«Юные спортсмены преодолели дистанцию 300 метров. На финише каждому участнику вручали медаль и сладкий приз», - добавляется в материале.

Для гостей была организована насыщенная развлекательная программа - катания на оленьих упряжках и буране, веселые конкурсы и игры на снегу, концерт. Ребят и взрослых угощали горячей кашей и сладким чаем.