РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Юнармейцы Подольска приступили к очистке от выпавшего снега памятников и обелисков, посвященных погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщил депутат совета депутатов округа Евгений Лукошников.

Юнармейцы городского округа Подольск продолжают принимать участие в акции «Тропинка к дому».

«Так, после обильных снегопадов юные патриоты помогают очищать от снега пешеходные дорожки ветеранам, а также освобождают от снежного плена памятники и обелиски землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», - написал Лукошников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что также юнармейцы приняли участие в акции «Посылка солдату». Будущими защитниками были собраны необходимые для солдат вещи: ручки, тетради, наборы для личной гигиены и многое другое. Посылки были доставлены 23 февраля в воинские части Московской области.