РИАМО - 28 фев. В Московской области в воскресенье завершается осенне-зимний сезон охоты 2020-2021 годов на пушных животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
По его словам, охота на пушных животных велась в основном в хозяйствах городских округов Волоколамский, Дмитровский, Егорьевск, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад и Серебряные Пруды.
«В марте охотники должны будут сдать отчеты. С завтрашнего дня наши охотинспекторы будут проводить рейды по борьбе с браконьерами и следить, чтобы запрет на охоту не нарушался», - отметил Воскресенский.
Он подчеркнул, что за нарушение правил охоты предусмотрены различные виды ответственности. Например, охотника могут лишить охотничьего билета, что повлечет аннулирование разрешения на право ношения и хранения оружия.
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