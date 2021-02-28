РИАМО - 28 фев. В Московской области в воскресенье завершается осенне-зимний сезон охоты 2020-2021 годов на пушных животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Согласно правилам, срок охоты в Московской области на пушных животных – лисицу, зайца, волка, а также енотовидную собаку и бобра – завершается сегодня. Добыча пушного зверя на территории региона разрешена до 28 февраля», – сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, охота на пушных животных велась в основном в хозяйствах городских округов Волоколамский, Дмитровский, Егорьевск, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад и Серебряные Пруды.

«В марте охотники должны будут сдать отчеты. С завтрашнего дня наши охотинспекторы будут проводить рейды по борьбе с браконьерами и следить, чтобы запрет на охоту не нарушался», - отметил Воскресенский.

Он подчеркнул, что за нарушение правил охоты предусмотрены различные виды ответственности. Например, охотника могут лишить охотничьего билета, что повлечет аннулирование разрешения на право ношения и хранения оружия.

Правила охоты изменились в Подмосковье в 2021 году>>